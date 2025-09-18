Η Novo Nordisk προειδοποιεί τους πολίτες: Αυτές οι ιστοσελίδες πωλούν παράνομα «Ozempic» και «Wegovy»

«Καμπανάκι» χτυπάει η παρασκευάστρια εταιρεία Novo Nordisk, του δημοφιλούς αντιδιαβητικού σκευάσματος η οποία προειδοποιεί τους πολίτες ότι υπάρχουν ψευδεπίγραφα Ozempic που πωλούνται από παράνομες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Σε συνέχεια πρόσφατης ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), αλλά και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) της Ελλάδας, η Novo Nordisk χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου και συμβουλεύει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί.

Με ανακοίνωσή της δίνει στη δημοσιότητα παράνομες ιστοσελίδες που εμπορεύονται ψευδεπίγραφα φάρμακα σεμαγλουτίδης (Ozempic και Wegovy), τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει: «Η Novo Nordisk Ελλάς ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι δε διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο».

Την ίδια στιγμή, δίνει στη δημοσιότητα παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, δια ζώσης.

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των ασθενών

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

«Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να απευθύνεστε πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων», τονίζει η εταιρεία και καταλήγει:

«Η προστασία της υγείας των ασθενών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς», καταλήγει η εταιρεία.