Η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη

Με μια προκήρυξη στην γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο όχημα του πραγματογνώμονα της υπόθεσης των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.

Το αυτοκίνητο του καθηγητή, ο οποίος έχει οριστεί πραγματογνώμονας στην έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών, αποτέλεσε στόχο την περασμένη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν οι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.