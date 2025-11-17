Η πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από 10 φωτογραφικά «κλικ»

Με τη συγκέντρωση έξω από την αμερικανική πρεσβεία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17.11.2025) η πορεία των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων της νεολαίας για την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο.

Η πρώτη πορεία ξεκίνησε στις 14:30 από την πλατεία Κλαυθμώνος, κατά την οποία μεταφέρθηκε η αιματοβαμμένη ελληνική σημαία στην αμερικανική πρεσβεία όπου κατέληγαν οι κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο πριν τις 17:00 ξεκίνησε η δεύτερη ομάδα διαδηλωτών και στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε το μπλοκ του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974.

Στις 17:30 ξεκίνησε επισήμως η μεγάλη πορεία στην οποία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία και οργανώσεις. Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πάνω από 23.000 ήταν ο αριθμός των διαδηλωτών που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για τις κινητοποιήσεις της επετείου.

Οι ομάδες περιφρούρησης του κάθε μπλοκ σχημάτισαν μια γραμμή μπροστά από τις γραμμές των αστυνομικών, που ήταν παρατεταγμένοι για τη φύλαξη της πρεσβείας. Συνολικά, είχαν στοιχηθεί στη σειρά περίπου 15 κλούβες των ΜΑΤ επί της Βασιλίσσης Σοφίας.

Πίσω τους συντάχθηκε ο κορμός της κάθε ομάδας των φοιτητικών συλλόγων και των οργανώσεων με υψωμένα τα πανό και φωνάζοντας συνθήματα.