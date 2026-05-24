Η Πριγκίπισσα Άννα παρακολούθησε παρέλαση και επίδειξη αεροσκαφών για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στα Χανιά

Μπροστά από το Γυαλί Τζαμισί, οι επίσημοι και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν επίδειξη του αεροπορικού σμήνους Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας
Η πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά
Με την παρουσία της πριγκίπισσας Άννας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο επίσημος επετειακός εορτασμός της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης στα Χανιά. Δίπλα της μάλιστα ήταν και ο σύζυγός της, σερ Τιμ Λώρενς, ο πρέσβης Μάθιου Λόντζ και στελέχη της βρετανικής πρεσβείας.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθ. Δαβάκης, πλαισιωμένος από τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας και των χωρών της Κοινοπολιτείας, ως συμμαχικών δυνάμεων που πολέμησαν δίπλα σε Έλληνες και Κρήτες τον Μάιο του 1941 οι οποίοι ξενάγησαν την πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά.

Η πριγκίπισσα Άννα αρχικά επισκέφθηκε το Φρούριο του Φιρκά και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης όπου ξεναγήθηκε από τον πρόεδρό του, αρχιπλοίαρχο ε.α ΠΝ Εμμανουήλ Πετράκη. Η πριγκίπισσα, με τη συνοδεία της, θαύμασαν τα εκθέματα από την περίοδο της Μάχης της Κρήτης και εξέφρασε τη χαρά της για την διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας, ενώ απόλαυσε το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων από τον προμαχώνα του φρουρίου.

Στην Μητρόπολη των Εισοδίων, για την δοξολογία, την πριγκίπισσα Άννα υποδέχτηκε ο υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ακολούθησε παρέλαση κρητικών πολιτιστικών συλλόγων τους εκπροσώπους των οποίων συνεχάρη η πριγκίπισσα Άννα, ενώ μπροστά από το Γυαλί Τζαμισί, οι επίσημοι και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν επίδειξη του αεροπορικού σμήνους Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Μάθιου Λόντζ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τους επικεφαλής της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη φιλοξενία των 36 ωρών όπως είπε, αναφερόμενος παράλληλα στις σχέσεις των δύο χωρών και την αξία της συμμαχίας, τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στην Κρήτη ως τουριστικό προορισμό των Βρετανών και διατύπωσε τον θαυμασμό του για την ποιότητα και τον τρόπο που οι κρητικοί αγκαλιάζουν και φιλοξενούν τους συμπατριώτες του.

Χθες το βράδυ, η πριγκίπισσα Άννα και ο σερ Τιμ Λώρενς παρευρέθηκαν, ως επίτιμοι προσκεκλημένοι, σε δεξίωση που παρέθεσε ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λοτζ στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Τη δεξίωση τίμησαν με την παρουσία τους η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των ενόπλων δυνάμεων. Παρέστησαν επίσης μέλη της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και της Επιτροπής Κοινοπολιτείας για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια.

Αυτή την ώρα η πριγκίπισσα Άννα, ο σερ Λόρενς και πρέσβεις των χωρών συμμάχων, ξεναγούνται στο παραλιακό μέτωπο του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων.

