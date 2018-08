Η Protect Animals Greece καλύπτει τα έξοδα για την προετοιμασία υιοθεσίας των πυρόπληκτων ζώων

Τώρα συγκεντρώνοντας πόρους από δωρητές του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων Humane Society International, Dogs Trust, και The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), θα καλύψει για όλα τα αδέσποτα ζώα ή ζώα που δεν έχουν πλέον οικογένεια που έχουν διασωθεί (περίπου 200 έως σήμερα), τα έξοδα για την προετοιμασία της υιοθεσίες τους. Τα έξοδα αφορούν στην συνεχόμενη ιατρική περίθαλψη, αιματολογικές εξετάσεις, στείρωση, εμβολιασμούς, τσιπάρισμα και αποπαρασίτωση.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα 959 οικογένειες έχουν ανοίξει τα σπίτια τους για φιλοξενίες πυρόπληκτων ζώων μέσω της πλατφόρμας φιλοξενίας Dogs Voice. Από τα 200 ζώα που έχουν διασωθεί, 90 ζώα είναι ήδη σε φιλοξενίες και υπάρχει ενδιαφέρον για υιοθεσίες.

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται κανείς για τα πυρόπληκτα ζώα – αν κάποιος έχασε, βρήκε, ή θέλει να φιλοξενήσει (μέσω πλατφόρμας /φόρμας φιλοξενίας ζώων) ένα ζώο – βρίσκονται στην στη σελίδα Protect Animals Greece στο facebook, και στην ιστοσελίδα www.protectanimalsgreece.org

Η έως τώρα προσφορά σε τροφές και φάρμακα έχουν υπερ-καλύψει τις αρχικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των πυρόπληκτων ζώων στις κλινικές και κτηνιατρεία που πρόσφεραν δωρεάν φροντίδα και νοσηλεία: Vets4Life, Αττικό Νοσοκομείο Ζώων, Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική, Κυανούς Σταυρός-Ειρήνη Ταμπούτη, Vetmedica / Βασιλική Σταθοπούλου, Κτηνιατρικό Κέντρο Βασίλη Παπαϊωάννου, Θεόδωρος Καναβός, Νίκος Παυλόπουλος, Ειρήνη Κανελοπούλου, Μαρία Κοκλιώτη, Θεόδωρος Καναβός, Κωνσταντίνα Δαρεμά, Πηγή Ατταλίδου, Αδαμάντιος Παϊδας, Γιάννης Μπάτσας, Γ. Καρούζος, Α. Γεωργανά, Στέφανος Μπάτσας, Pet Vet Care, Ελεωνόρα Βαβάτση, Μαρία Μπελιβάνη, Ελπίδα Ευαγγελοπούλου.

Η Protect Animals Greece ιδρύθηκε το 2017 και είναι ο πρώτος εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία όλων των ζώων στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από Διεθνή Επιτροπή Συμβούλων από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες οργανώσεις προστασίας ζώων στην Ευρώπη (RSPCA, Dogs Trust, Battersea Dogs and Cats Home, The Wild at Heart Foundation, International Cat Care, TheDonkey Sanctuary, World Horse Welfare).

Τα προγράμματά της έχουν αναπτυχθεί σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: ευζωία, νομοθεσία, εκπαίδευση παρέχοντας μία ολοκληρωμένη λύση στα θέματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων. Λειτουργεί ως ηγετικός οργανισμός μέσα από εθνικά προγράμματα και ως ομπρέλα οργανισμός στηρίζοντας τους κατά τόπους συνεργάτες της, τους κτηνιάτρους, φιλοζωικούς οργανισμούς, παρέχοντας τεχνογνωσία, εκπαίδευση, οικονομική στήριξη.