Η πρώτη Ελληνίδα που πετυχαίνει το «7 Summits»

☆ 7 Summits Completed ☆ Ένας φίλος που είπε ότι σύμφωνα με τον μύθο όταν κάποιος κάνει το 7/7, το βουνό εκρήγνυται και βγαίνουν πυροτεχνήματα και καραμέλες από μέσα… Έτσι έγινε…γέμισε ο ουρανός χρώματα!🌋🎉🤸‍♀️🧨✨🎊 #iamback . . #mapeihellas #mapeisport #cardlink #dreambig #explorersociety #neverstopexploring #7Summits #7summitshellas #antarctica #antarcticaexpedition #vinson #southpole #mountains #mountainering #mountaingirl #mountainlife #mountainadventures #adventure #adventurelover #adventureseeker #explorer #worldexplorer #polarexplorer #exploretheworld #neverstopdreaming #neverstop #happiness #mentaltherapy #mentalstrength