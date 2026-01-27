Ελλάδα

Η Σία Κοσιώνη συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός εντατικής: Ο Κώστας Μπακογιάννης συνέχεια στο πλευρό της

Και η Ντόρα Μπακογιάννη την έχει επισκεφθεί στο νοσοκομείο
Σία Κοσιώνη και Κώστας Μπακογιάννης
Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ η υγεία της σημειώνει σημαντική βελτίωση. Ταυτόχρονα, έχει δίπλα της τόσο τον άντρα της ζωής της. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι συνέχεια στο πλευρό της και της δίνει δύναμη και κουράγιο, ενώ συνεχίζεται η αποθεραπεία της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η εκπομπή «Το πρωινό», την Τρίτη (27.01.2026), ο Κώστας Μπακογιάννης επισκέφθηκε και σήμερα την αγαπημένη του σύζυγό στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται για 6η ημέρα, με πνευμονία. Την ίδια ώρα, τη Σία Κοσιώνη στηρίζουν ψυχολογικά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει πάει και την έχει δει στο νοσοκομείο.

«Πάει καλύτερα, όντως βγήκε χθες από την εντατική, είναι σε απλό δωμάτιο στο Metropolitan και η Σία Κοσιώνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκτη μέρα σήμερα που είναι στο νοσοκομείο και απέχει από τα καθήκοντά της.

Πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές τις μέρες ο σύζυγός της, ο κύριος Μπακογιάννης, είναι στο πλευρό της και σήμερα το πρωί πήγε εκεί για να μάθει και τα νεότερα από τους γιατρούς και βεβαίως τη στηρίζει όλη η οικογένεια και η Ντόρα Μπακογιάννη εννοείται ότι έχει πάει για να τη δει.

Και οι συνάδελφοί της, γι’ αυτό άλλωστε είναι πολύ κοντά ο ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη η οποία με τον πνευμονιόκοκκο ανησύχησε και τους συνεργάτες της και την οικογένειά της. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα», δήλωσε ο Τάσος Τεργιάκης στον «αέρα» της εκπομπής.

Επίσης, στην εκπομπή προβλήθηκαν οι δηλώσεις που παραχώρησαν για τη Σία Κοσιώνη ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Αντώνης Σρόιτερ.

«Μια χαρά είναι. Κοίταξε, ο Άκης κιόλας μίλησε νομίζω και με τον Κώστα που ήταν μαζί της και μίλησε και είναι χαρά. Έχει επικοινωνία και μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλώς θέλει κάποιο χρόνο», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ταλαιπωρήθηκε. Μάλλον ακόμα ταλαιπωρείται, αλλά θα γίνει, δεν υπάρχει ανησυχία δηλαδή. Γρήγορα μαζί μας, την περιμένουμε», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Περαστικά να πω. Ό,τι καλύτερο, είναι πολύ δυνατή, είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει σύντομα και θα την έχουμε και πάλι στα δελτία», δήλωσε ο Αντώνης Σρόιτερ στην εκπομπή «Happy Day».

