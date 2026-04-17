Η στιγμή που η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο κέντρο της Αθήνας φωνάζει στον 45χρονο Ιταλό «Γλυκέ μου, άνοιξε!» – Ηχητικό ντοκουμέντο

Οι δραματικές στιγμές πριν από την πτώση μιας γυναίκας από την Αιθιοπία στον ακάλυπτο στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.4.26) καταγράφονται σε ηχητικό που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία προσπάθησε να φύγει από τον τρίτο στον τέταρτο όροφο και έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα ακούστηκαν δυνατές φωνές και κραυγές από την πολυκατοικία που έχει δωμάτια airBnB. Στο δωμάτιο βρισκόταν μαζί με έναν 45χρονο Ιταλό, με τον οποίο φέρεται να είχαν γνωριστεί σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Στο ηχητικό η 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία ακούγεται να καλεί στον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα για να μπει στο διαμέρισμα. «Honey, open!» («Γλυκέ μου, άνοιξε!»), του φωνάζει.

Ο 45χρονος Ιταλός, που έχει προσαχθεί, αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και μπήκαν μέσα μετά από κωδικό που έστειλε εξ αποστάσεως ο ιδιοκτήτης, ήταν γεμάτος αμυχές και είπε ότι γνώρισε την κοπέλα ηλικίας περίπου 30 ετών από διαδικτυακή εφαρμογή.

Ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με την κοπέλα στο δωμάτιο και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, την έδιωξε και δεν γνωρίζει στη συνέχεια τι είχε συμβεί. Την ίδια ώρα σε κατάθεσή του ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει στον ίδιο όροφο είπε πως άκουσε φωνές από μια γυναίκα έξω από την πόρτα του διαμερίσματος.

Υποστήριξε δε, πως περίπου μισή ώρα αργότερα, άκουσε έναν δυνατό κρότο από σπάσιμο τζαμαρίας μεταξύ του 3ου και του 4ου ορόφου.

H στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο

Τα δύο σενάρια

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν δύο σενάρια για το τι έχει συμβεί.

Το πρώτο έχει να κάνει με έναν έντονο τσακωμό μεταξύ του 45χρονου Ιταλού και της γυναίκας από την Αιθιοπία, πιθανότατα την έδιωξε από το σπίτι και η γυναίκα ανέβηκε από τον 3ο στον 4ο όροφο και αφού έσπασε το τζάμι, προσπάθησε να κατέβει στο διαμέρισμα από τον φωταγωγό και έπεσε στο κενό.

Το δεύτερο σενάριο είναι να προσπάθησε πάνω στον τσακωμό να «αποδράσει» από το διαμέρισμα του 3ου και να σκαρφάλωσε στον 4ο με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να έπεσε βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο άνδρας που άκουσε κραυγές και κάλεσε την αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξύπνησα γύρω στις 04:20 ακούγοντας γυναικείες κραυγές στην Κολοκοτρώνη. Λίγο μετά οι κραυγές μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου. Έλεγε να ανοίξει μια πόρτα και συγγνώμη. Μιλούσαν στα αγγλικά. Πρέπει να ήταν ένα τσακωμός με μεγάλη φασαρία. Γύρω στις 04:35 με 04:40 κάλεσα την αστυνομία και εγώ συνέχισα να είμαι μέσα στο δωμάτιο μου. Ακολούθησε στις 04:40 με 04:45 ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Ηταν η τζαμαρία στο φωταγωγό μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου και από εκεί ενδεχομένως είχε πέσει η συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο».