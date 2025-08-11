Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για βιασμό γυναίκας στο Μενίδι – «Είδα τον βιαστή μου στον δρόμο»

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε στο Μενίδι. Γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας άνδρας την είχε χτυπήσει και βιάσει, αναγνώρισε στον δρόμο τον φερόμενο βιαστή της.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που συνέλαβαν τον άνδρα στο σημείο που τους υπέδειξε η γυναίκα στο Μενίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Δευτέρας (11.08.2025) στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στις Αχαρνές.

Αστυνομικοί λαμβάνουν σήμα ότι γυναίκα αναγνώρισε τον άνθρωπο που είχε καταγγείλει για τον βιασμό της να περπατάει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

«Είδα τον δράστη, ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται από την Αλγερία, είναι γνώριμος στις Αρχές», είπε η γυναίκα στο Star.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα είχε καταγγείλει για τον βιασμό αλλά και για τον ξυλοδαρμό της τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος όμως είχε εξαφανιστεί. Για κακή του τύχη έπεσε πάνω στο φερόμενο θύμα του, που προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε.

«Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο», είπε η γυναίκα.

Ο ύποπτος για τον βιασμό είχε εξαφανιστεί όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στον κεντρικό δρόμο έτοιμος να φύγει με το λεωφορείο.

Ο αστυνομικός τον πλησιάζει και του ζητάει να τον ακολουθήσει. Στη συνέχεια φθάνουν και οι συνάδελφοί του, οι οποίοι τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες.

Στην συνέχεια ο ύποπτος για τον βιασμό της γυναίκας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών. Ο άνδρας ήταν πρώην τρόφιμος φυλακών.