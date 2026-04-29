Ελλάδα

Η Τουρκία «επιστρέφει» προκλητικά στο Αιγαίο με 4 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Προκλητική για ακόμη μια ημέρα ήταν η Τουρκία, καθώς αεροσκάφη και drones έκαναν παραβάσεις και παραβιάσεις σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (29.04.2026) το ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 και δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έκαναν τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα UAV έκαναν, μάλιστα, και δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Πηγή: OnAlert.gr

Ελλάδα
