Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα F-16 και UAV, μια εικονική αερομαχία

Πολύ «θερμό» ήταν το σκηνικό σήμερα, Τρίτη (18.08.2026), στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία προχώρησε σε μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, επτά μαχητικά αεροσκάφη F-16, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα, έκαναν 8 παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και 3 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

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Παράλληλα, τα τουρκικά UAV έκαναν 17 παραβιάσεις και 9 παραβάσεις, ενώ ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 έκανε ακόμη δύο παραβάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.

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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 ( 1×3 F-16 και 2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 CN-235 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 14 (3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 25 (8 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 17 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr