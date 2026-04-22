Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Για ακόμη μία ημέρα η Τουρκία δεν παρέλειψε να στείλει τα αεροσκάφη της στο Αιγαίο για νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235 προχώρησαν σε συνολικά 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, μια παράβαση έκανε το UAV και τρεις το CN-235.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγη: OnAlert.gr

