Ελλάδα

Η Υλίκη από ψηλά: Οι βροχές και τα χιόνια γεμίζουν με νερό την λίμνη – Δείτε βίντεο

Το νερό φαίνεται να επιστρέφει στη λίμνη Υλίκη, δίνοντας ελπίδες για την καταπολέμηση της λειψυδρίας
Λίμνη Υλίκη
Λίμνη Υλίκη / Eurokinissi

Οι δυνατές και συνεχόμενες βροχές των τελευταίων ημερών στη Στερεά Ελλάδα, μαζί με τα χιόνια στα ορεινά, έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τα αποθέματα νερού, ιδιαίτερα στη λίμνη Υλίκη.

Μεγάλες ποσότητες νερού καταλήγουν φυσικά στη λίμνη Υλίκη, βοηθώντας να αναπληρωθεί μέρος του νερού που είχε χαθεί το προηγούμενο διάστημα, με τις εικόνες από ψηλά να είναι πολύ ελπιδοφόρες, σε σχέση με αυτές των προηγούμενων μηνών που η ξηρασία ήταν εμφανής.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή: ρέματα και χείμαρροι κατεβάζουν συνεχώς νερό και η φύση δείχνει να «ζωντανεύει» ξανά μετά από μια δύσκολη περίοδο. Η Υλίκη, ένας από τους βασικότερους ταμιευτήρες ύδρευσης της χώρας, παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον.

Η ομάδα του Up Stories βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε από κοντά αυτή την αλλαγή στο τοπίο, με εικόνες που δείχνουν τη δύναμη της φύσης αλλά και τη μεγάλη αξία που έχει το νερό, ειδικά σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο πολύτιμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
80
71
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Καταιγίδες και τοπικές βροχές κυρίως σε νησιά και στη Πελοπόννησο – Άνοδος της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo