Η Ζέτα Δούκα και οι γιατροί της απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες μετά τη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της για τη σημαντική εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη των ηθοποιών
Ο Γιώργος Κιμούλης και η Ζέτα Δούκα
Ο Γιώργος Κιμούλης και η Ζέτα Δούκα

Μία σημαντική εξέλιξη υπήρξε στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη, καθώς εκείνη και οι γιατροί της απαλλάχθηκαν από τη μήνυση του ηθοποιού. Σημειώνεται ότι οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα δικαστήρια μετά από καταγγελία της γνωστής καλλιτέχνιδας ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική βία τον συνάδελφό της. 

Μετά το βίαιο περιστατικό που φέρεται να είχε λάβει χώρα κατά τη διάρκεια μίας συνεργασίας τους στο θέατρο, η Ζέτα Δούκα είχε εξετασθεί από γιατρούς, οι οποίοι προσκόμισαν στη συνέχεια στο δικαστήριο ιατρική πιστοποίηση της κατάστασής της. Ο Γιώργος Κιμούλης λοιπόν είχε καταθέσει έγκληση σε βάρος τόσο των επιστημόνων για το αδίκημα της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, προοριζόμενης για δικαστική χρήση, όσο και σε βάρος της Ζέτας Δούκα, για ηθική αυτουργία στο ίδιο αδίκημα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών όλοι οι εγκαλούμενοι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες. Η ανακοίνωση των δικηγόρων της Ζέτας Δούκα, Νικόλαος Διαλυνάς, Γεώργιος Γεραρής και Άρτεμις Διαλυνά εξέδωσαν την Τρίτη (18.11.2025) τη σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας ότι σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, άπαντες οι εγκαλούμενοι απαλλάχθηκαν όλων των κατηγοριών, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκύπτουν καν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθούν αυτοί σε δίκη ενώπιον ακροατηρίου.

«Στις 19-7-2022 ο Γεώργιος Κιμούλης κατέθεσε έγκληση σε βάρος δύο θεραπόντων ιατρών της εντολέως μας Γεωργίας (Ζέτας) Δούκα, για το αδίκημα της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, προοριζόμενης για δικαστική χρήση, καθώς και σε βάρος της ίδιας της Γεωργίας Δούκα, για ηθική αυτουργία στο προαναφερθέν αδίκημα.

Επί της παραπάνω έγκλησης εκδόθηκε στις 24-10-2025 το με αριθμό 3585/2025 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο άπαντες οι εγκαλούμενοι απαλλάχθηκαν όλων των κατηγοριών, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκύπτουν καν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθούν αυτοί σε δίκη ενώπιον ακροατηρίου.

Η εντολέας μας Ζέτα Δούκα αισθάνεται για άλλη μια φορά δικαιωμένη από την ελληνική Δικαιοσύνη και θα συνεχίσει τον αγώνα της έως ότου λάμψει οριστικά και αμετάκλητα η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα.

Το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι δικηγόροι της Ζέτας Δούκα
Επιφυλάσσεται δε όλων των δικαιωμάτων της για τις βαριές προσβολές και τα ψεύδη που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της από την αντίδικη πλευρά όλα αυτά τα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το TLIFE, η εκδίκαση της μήνυσης που είχε υποβάλει ο Γιώργος Κιμούλης εις βάρος της Δώρας Χρυσικού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου, καθώς ήταν μάρτυρας υπεράσπισης της Ζέτας Δούκα, πήρε αναβολή για τις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

