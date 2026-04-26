Ικαρία: Η πυροσβεστική ανέσυρε σορό Γάλλου τουρίστα από δύσβατο σημείο

Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη ενός Γάλλου τουρίστα στην Ικαρία, καθώς έχασε τη ζωή του σε δύσβατη περιοχή του νησιού την Κυριακή 26 Απριλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Ερίφης, κοντά στις Ράχες, στη θέση Σελίνι στην Ικαρία όπου ο Γάλλος τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αναφέρει το ikariaki.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επτά πυροσβέστες και τη συνδρομή ελικοπτέρου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.