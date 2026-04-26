Ικαρία: Η πυροσβεστική ανέσυρε σορό Γάλλου τουρίστα από δύσβατο σημείο

Η ανάσυρση της σορού του άνδρα ολοκληρώθηκε το απογευμα της Κυριακής
Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη ενός Γάλλου τουρίστα στην Ικαρία, καθώς έχασε τη ζωή του σε δύσβατη περιοχή του νησιού την Κυριακή 26 Απριλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή στην περιοχή της Ερίφης, κοντά στις Ράχες, στη θέση Σελίνι στην Ικαρία όπου ο Γάλλος τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αναφέρει το ikariaki.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με επτά πυροσβέστες και τη συνδρομή ελικοπτέρου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βανδαλισμοί στο Εφετείο Αθηνών: «Οι δικαστικοί λειτουργοί θα επιτελούν απερίσπαστοι το καθήκον τους»
«Παρόμοιες ενέργειες, δεν εκφοβίζουν, ούτε παρακωλύουν το έργο της δικαιοσύνης», λέει η ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
