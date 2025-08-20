Ηλεία: 22χρονος μπούκαρε στο σπίτι 66χρονης και την βίασε

Ένα αδιανόητο περιστατικό ντροπής και φρίκης έγινε σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας, Κρεστένων στην Ηλεία όταν ένας 22χρονος μπήκε στο σπίτι 66χρονης την ώρα που κοιμόταν και την βίασε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος μπήκε στο σπίτι της άτυχης γυναίκας στην Ηλεία από το παράθυρο και όρμησε πάνω της τη στιγμή που κοιμόταν. Η γυναίκα ξύπνησε, πάλεψε να αντισταθεί, αλλά ο 22χρονος δεν είχε σταματημό.

Όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.

Σύμφωνα με τις αρχές, την υπέβαλε σε φρικιαστικές σεξουαλικές πράξεις και εκτός από αυτά ο δράστης άρπαξε το λάπτοπ της 66χρονης και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα, αφήνοντάς την σε κατάσταση σοκ, να τρέμει και να κλαίει αβοήθητη.

Το πρωί, η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει το περιστατικό και οι αρχές κινήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον νεαρό και τον συνέλαβαν.

Ο 22χρονος, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να λογοδοτήσει.