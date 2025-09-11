Ηλεία: Φως στη δολοφονία άνδρα στην Ανδραβίδα τον Ιούλιο – Ο δράστης τον σκότωσε με ξύλινο κοντάρι

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός αλλοδαπού στην Ηλεία στις 23 Ιουλίου. Το θύμα της δολοφονίας είχε βρεθεί καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες σε περιοχή της Ανδραβίδας.

Η δολοφονία στην Ηλεία εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 25ης Ιουλίου αστυνομικοί του τμήματος Βουπρασίας πήγαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, το σώμα του οποίου ήταν καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες.

Αξιοποιώντας οι αστυνομικοί τα στοιχεία από τις έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει, προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα την ημέρα που δολοφονήθηκε είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των περίπου 3.000 ευρώ, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.