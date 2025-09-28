Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με την τρελή πορεία αυτοκινήτου που ξήλωσε κολόνες, χτύπησε αυτοκίνητα και ντελαπάρισε

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανένας, από το τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.2025) στο Ίλιον, όπου ένα αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο σε τζαμαρία καταστήματος.

Το τροχαίο έγινε στην οδό Αγίου Νικολάου στο Ίλιον, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στο φως ο Alpha, φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου. Όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, το αυτοκίνητο ενώ βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα, ξαφνικά καρφώνεται στο πεζοδρόμιο.

Πριν χτυπήσει την τζαμαρία του καταστήματος και ντελαπάρει, πρόλαβε να ξηλώσει 2 κολόνες, 1 δέντρο και να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Οι 2 επιβαίνοντες, απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους από το αυτοκίνητο με ελαφρά τραύματα. Περαστικοί έτρεξαν προς το σημείο να τους βοηθήσουν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν εν τέλει στο νοσοκομείο και αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

«Χτύπησε στο ύψωμα του μαγαζιού, έσπασε τη βιτρίνα και απλά ντελαπάρισε. Άμα δεν υπήρχε το ύψωμα στο μαγαζί, θα έμπαινε μέσα. Πάλι καλά που δεν υπήρχαν θύματα γιατί θα μπορούσε να χτυπήσει στην κολόνα της ΔΕΗ το αυτοκίνητο και να σκοτωθεί και ο οδηγός», είπε στο ίδιο μέσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.