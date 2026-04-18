Ηλιούπολη: Η Τροχαία Αττικής ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Τροχαία Αττικής ζητά τη βοήθεια των πολιτών με ανακοίνωση της προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση οδηγού μοτοσικλέτας στην Ηλιούπολη.

Το τροχαίο συνέβη τη Δευτέρα (13.04.2026) στην Ηλιούπολη, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου ανετράπη επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της:

Την Δευτέρα 13–4-2026 και περί ώρα 08:05΄, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους στην Ηλιούπολη Αττικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη Ι.Χ. δίκυκλη μοτ/τα, η οποία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ακολούθως ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του ως άνω τροχαίου ατυχήματος ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος το απόγευμα της 13-4-2026 κατέληξε.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή Ι.Χ.Ε. αυτ/του χρώματος πράσινου, εμφανώς ξεθωριασμένου, με πιθανό πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1999.

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει ακτινωτά καλύμματα τροχών (τάσι) και στερείται τάπας του ντεπόζιτου βενζίνης.

Για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Ν/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2144444585-573-577.