Ημαθία: Στη φυλακή οδηγός του τροχαίου με θύμα 20χρονο – Έτρεχε με 150 χλμ, μεθυσμένος και με «πειραγμένο» αυτοκίνητο

Ήταν μεσάνυχτα της 6ης Ιανουαρίου το 2022 όταν κόπηκε ξαφνικά το νήμα της ζωής για έναν 20χρονο στην Ημαθία σε τροχαίο δυστύχημα. Ένας οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, έτρεχε με 150 χιλιόμετρα σε επαρχιακό δρόμο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το έριξε σε χωράφι.

Σήμερα Παρασκευή 21.11.2025, περίπου 4 χρόνια αργότερα, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου στο τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη αφού το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες.

Ο 31χρονος σήμερα οδηγός του αυτοκινήτου, οδηγείται στη φυλακή, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 20χρονου που επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο – όπως κατέθεσαν πραγματογνώμονες – ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε υποστεί μετατροπές προκειμένου να αυξηθεί η ιπποδύναμη κι επιπλέον διέθετε φθαρμένα ελαστικά.

Ο άτυχος 20χρονος επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμη άτομο, 21 ετών- ενώ είχε προηγηθεί βραδινή έξοδος με μεγάλη παρέα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 20χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο 21 ετών επιβάτης υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο [… ] Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο» είπε ο κατηγορούμενος οδηγός στην απολογία του, αποδεχόμενος ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Εκτός από την ενοχή του, χωρίς ελαφρυντικά, οι δικαστές αποφάσισαν να μην αναστείλουν την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου “δείχνοντάς” του το δρόμο προς τις φυλακές.

