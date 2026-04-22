Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί πλέον μία από τις κρισιμότερες προκλήσεις για την οικονομία, το περιβάλλον, αλλά και για την καθημερινότητα όλων μας, με όλο και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις να καλούνται να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην καθαρή ενέργεια καθώς και στις βιώσιμες υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες του Ομίλου ΔΕΗ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέονται όχι μόνο με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και με τον ευρύτερο μετασχηματισμό του ενεργειακού μοντέλου της χώρας μας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, η ΔΕΗ αναδεικνύει τη στρατηγική της για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, επιταχύνοντας την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας και επενδύοντας συστηματικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σύγχρονες υποδομές.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, θέτοντας ως στόχο εγκατεστημένη ισχύ 12,7 GW σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2028, πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026, μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2019–2028 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2040.

Η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με σύνθημα της και για το 2026 «Η Δύναμή μας, ο Πλανήτης μας», η Παγκόσμια Ημέρα της Γης συνεχίζει να απευθύνει κάλεσμα για συλλογική δράση, αναδεικνύοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της δράσης για το περιβάλλον και ενίσχυσης των βιώσιμων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί πολίτες, φορείς και εκπαιδευτικές κοινότητες να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και τη στήριξη της καθαρής ενέργειας.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2026–2028, η ΔΕΗ προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ να φτάσει τα 12,7 GW έως το 2028, ενισχύοντας το πράσινο αποτύπωμά της και τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με σταθερά βήματα στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026, έχοντας ήδη πετύχει το 2025 μείωση κατά 58% των εκπομπών CO₂ από ηλεκτροπαραγωγή σε σχέση με το 2019 και στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος βρίσκεται σε σταθερή πορεία για μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2019–2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στρατηγικό όραμα για κλιματική ουδετερότητα

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τις άμεσες εκπομπές CO₂ από ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Όμιλος έχει θέσει πολύ υψηλά τον πήχη στα θέματα βιωσιμότητας και βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης των στόχων του. Η διεθνής πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi), μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, επικύρωσε την εγκυρότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου ΔΕΗ για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με το SBTi, οι στόχοι που υπέβαλε η ΔΕΗ ευθυγραμμίζονται με τον στόχο περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και με την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συγκεκριμένα, οι εγκεκριμένοι στόχοι, με έτος βάσης το 2021, προβλέπουν μείωση 73,7% και 98,6% των Scope 1 και Scope 2 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά παραγόμενη MWh έως το 2030 και το 2040 αντίστοιχα, μείωση 73,7% και 98,4% των Scope 1 και Scope 3/Κατ. 3 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά πωληθείσα MWh έως το 2030 και το 2040 αντίστοιχα, καθώς και μείωση 42% και 90% των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες του Scope 3 έως το 2030 και το 2040 αντίστοιχα.

Η επικύρωση των παραπάνω στόχων από το SBTi καθιστά τον Όμιλο ΔΕΗ τον πρώτο ελληνικό ενεργειακό όμιλο με επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην πράσινη μετάβαση.