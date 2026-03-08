Ημέρα της Γυναίκας 2026: Ο αιματοβαμμένος αγώνας των γυναικών για ίσα δικαιώματα – Τι γιορτάζουμε σήμερα

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, είναι αφιερωμένη στους αγώνες που έδωσαν οι γυναίκες για ισότητα, δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη. Μέσω αυτής της ημέρας, δίνεται η ευκαιρία να αναγνωριστεί η συμβολή των γυναικών στην κοινωνία, την επιστήμη, την πολιτική, την οικονομία τον πολιτισμό και κάθε άλλο τομέα που μέχρι πριν από κάποια χρόνια, οι γυναίκες έμεναν εκτός.

Οι ρίζες της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας βρίσκονται στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν εργαζόμενες γυναίκες σε πολλές χώρες άρχισαν να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώματα και δικαίωμα ψήφου. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτέλεσαν την αφετηρία για ένα παγκόσμιο κίνημα υπέρ της ισότητας των φύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1977 ο ΟΗΕ αναγνώρισε επίσημα την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, καλώντας τα κράτη να τιμούν τα επιτεύγματα των γυναικών και να ενισχύουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη των διακρίσεων.

Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο εορταστική αλλά και συμβολική, καθώς υπενθυμίζει ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανισότητες στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην πολιτική εκπροσώπηση και στην πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα.

Παρά τις προκλήσεις, οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Από την επιστήμη και την πολιτική μέχρι την τέχνη και τον αθλητισμό, η συμβολή τους έχει επηρεάσει βαθιά την εξέλιξη των κοινωνιών.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί επίσης αφορμή για δράσεις ενημέρωσης, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και δημόσιας ζωής.

Tο μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ισότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία για όλους.