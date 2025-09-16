instahealth.gr: Η νέα πλατφόρμα που φέρνει την υγεία στο σπίτι σας

Πιο δημοφιλή
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι σε συνάδελφό του για τις κούρσες από και προς το αεροδρόμιο: «Έχει κατηγορηθεί για κλοπές πελατών»
O συγκεκριμένος οδηγός φέρεται πως δεν σέβεται την προτεραιότητα στις πιάτσες και «κλέβει» τους πελάτες από τους υπόλοιπους οδηγούς
Θεσσαλονίκη: 23χρονος ταυτοποιήθηκε μεταξύ των δύο σορών που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό – Τον αναγνώρισαν συγγενείς του
Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ η δεύτερη σορός που βρέθηκε την ίδια ημέρα παραμένει αγνώστων στοιχείων
Χτύπησε άγρια 26χρονη στη μέση του δρόμου στον Κορυδαλλό για να την ληστέψει - Kλεμμένη μηχανή οδηγούσε ο δράστης
Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Κατέθεσε πως ο άγνωστος είναι επικίνδυνος, βρίζει, απειλεί και δεν διστάζει να παρατήσει τα θύματά του ξυλοκοπημένα και αιμόφυρτα
«Αν δεν πετύχουν τα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα πάμε σε lockdown» διαμηνύει ο Χρήστος Κέλλας
«Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά και πρέπει να το κάνουμε» τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Τα όρια των απουσιών και η μοναδική εξαίρεση για τη χρήση κινητών εντός σχολείου
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου
Ιάσων Φωτήλας: Χαμός στο Φεστιβάλ Δράμας με τη δήλωση του Ιάσονα Φωτήλα για επιχορήγηση με 300 εκατ. ευρώ - «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»
«Δεν μπορεί να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο και να ακούς "ου"»
Ο 26χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία να αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών