instahealth.gr: Η νέα πλατφόρμα που φέρνει την υγεία στο σπίτι σας

Μια νέα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά υγείας, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο που οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας. Το instahealth.gr δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε κάθε ασθενή τη δυνατότητα να βρει άμεσα και εύκολα πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας απευθείας στο σπίτι.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει;

Μέσα από το instahealth.gr, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να κλείσει ραντεβού με:

Νοσηλευτές για κατ’ οίκον νοσηλεία (ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, τοποθέτηση καθετήρων κ.ά.)

Μαίες για υποστήριξη στη μητρότητα και τη φροντίδα βρεφών

Φυσικοθεραπευτές για αποκατάσταση κινητικότητας

Εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές

Εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας για ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας

Γιατί να επιλέξω το instahealth.gr;

Ασφάλεια & αξιοπιστία

Όλοι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στην πλατφόρμα περνούν από αυστηρά πρωτόκολλα επιλογής και ελέγχου. Έτσι, ο ασθενής έχει τη σιγουριά ότι θα λάβει υπηρεσίες από άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Πιο οικονομικές τιμές

Σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές δομές ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, το instahealth.gr συνδέει απευθείας τον ασθενή με τον επαγγελματία υγείας, χωρίς μεσάζοντες. Αυτό σημαίνει σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.

Κάλυψη στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας

Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να έχει πανελλαδική εμβέλεια χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να βρει τον επαγγελματία υγείας που χρειάζεται. Αυτή την στιγμή το δίκτυο της πλατφόρμας καλύπτει γεωγραφικά εκτός από την Αττική και την Θεσσαλονίκη ένα ικανοποιητικό ποσοστό της ελληνικής επικράτειας.

Ευκολία & άμεση πρόσβαση

Με λίγα μόνο κλικ, ο χρήστης μπορεί να δει διαθέσιμους επαγγελματίες στην περιοχή του, να ενημερωθεί για το κόστος και να κλείσει ραντεβού την ημέρα και την ώρα που τον εξυπηρετεί.

Ένα νέο μοντέλο υγείας για την Ελλάδα

Το instahealth.gr έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη: την παροχή αξιόπιστης, άμεσης και οικονομικά προσιτής κατ’ οίκον φροντίδας υγείας. Σε μια εποχή όπου οι πολίτες αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν την ποιότητα με την ευκολία, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιο σύγχρονο και ασφαλή «σύμμαχο υγείας» για κάθε ελληνικό σπίτι.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Site: www.instahealth.gr

Instagram: https://www.instagram.com/instahealth.gr

Facebook: https://www.facebook.com/share/16RTAHL8No/?mibextid=wwXIfr