Ιωάννινα: Απίστευτη απάτη από 47χρονο που είχε καθαιρεθεί – Έκανε παράνομες λειτουργίες

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Συνελήφθη ένας 47χρονος που έχει καθαιρεθεί από βαθμό ιεροσύνης, στα Ιωάννινα σήμερα το πρωί (18.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων καθώς σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.

Η καταγγελία για απάτη αναφέρει πως ο 47χρονος, που έχει καθαιρεθεί από βαθμό ιεροσύνης, χρησιμοποιεί σπίτι μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων, προκειμένου να τελεί με τη συνδρομή της δεύτερης γυναίκας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει δικαίωμα, εξαπατώντας πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν επιπλέον τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και υπόθαλψη, αντίστοιχα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο παραπάνω σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.

Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

