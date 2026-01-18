Ελλάδα

Ιωάννινα: Τραγικό τέλος για τον 75χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μιχαλίτσι

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο ηλικιωμένος επέστρεφε σπίτι του από το καφενείο όταν πιθανότατα έπεσε και τραυματίστηκε
Σκύλος
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Με τραγικό τρόπο έπεσε αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισης ενός 75χρονου άνδρα, στο Μιχαλίτσι Ιωαννίνων, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης, 14.01.2026, καθώς βρέθηκε νεκρός σε κοντινή περιοχή από το σπίτι του.

Η σορός του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 18.01.2026, λίγο μετά τις 11, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή των Ιωαννίνων που ο άνδρας εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epiruspost.gr, τον ηλικιωμένο εντόπισε εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, σε σημείο με πυκνή βλάστηση και βάτα.

Όπως εκτιμάται, ο 75χρονος επέστρεφε από το καφενείο του χωριού προς το σπίτι του, όταν πιθανότατα έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψίανεκροτομή που θα ακολουθήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
427
125
100
88
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών: Οι 4 είναι τραυματίες, οι δυο μεταφέρονται με φορείο
Το ελικόπτερο που βρίσκεται στο σημείο δεν κατάφερε να τους προσεγγίσει λόγω αέρα και η διάσωση συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις
Ορειβάτες
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
88
Newsit logo
Newsit logo