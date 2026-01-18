Ιωάννινα: Τραγικό τέλος για τον 75χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μιχαλίτσι

Με τραγικό τρόπο έπεσε αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισης ενός 75χρονου άνδρα, στο Μιχαλίτσι Ιωαννίνων, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης, 14.01.2026, καθώς βρέθηκε νεκρός σε κοντινή περιοχή από το σπίτι του.

Η σορός του εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 18.01.2026, λίγο μετά τις 11, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή των Ιωαννίνων που ο άνδρας εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epiruspost.gr, τον ηλικιωμένο εντόπισε εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, σε σημείο με πυκνή βλάστηση και βάτα.

Όπως εκτιμάται, ο 75χρονος επέστρεφε από το καφενείο του χωριού προς το σπίτι του, όταν πιθανότατα έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει.