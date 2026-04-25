Ipsilantis Trail 2026: Ο κατάλληλος αγώνας για δρομείς και λάτρεις του βουνού

Στις 10 Μαΐου 2026 ο Υψηλάντης, το ιστορικό χωριό στις πλαγιές του Ελικώνα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 5η συνεχή χρονιά δρομείς και λάτρεις του βουνού στο Ipsilantis Trail για τον αγώνα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις κύριες διαδρομές, 5χλμ, 11χλμ και 21χλμ, σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν τόσο τον έμπειρο δρομέα όσο και τον αρχάριο που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο βουνό. Παράλληλα, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον δικό τους παιδικό αγώνα δρόμου, φέρνοντας τη νέα γενιά πιο κοντά στον αθλητισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στην διαδρομή των 21 χλμ θα πάρουν δώρο έναν φακό κεφαλής Led Nitecore Headlamp HA11 UHE με ιμάντα της εταιρείας Vasilikos Import Trade.

Οι 3 πρώτοι κάθε γενικής κατηγορίας κερδίζουν έναν επιπλέον φακό κεφαλής Led Nitecore Headlamp NU31 της εταιρείας Vasilikos Import Trade.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στις διαδρομές των 11 χλμ και των 5 χλμ θα πάρουν δώρο ένα ζευγάρι κάλτσες από το κατάστημα Nitro2Power.

Απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεις όποιος θέλει να πάει είναι ότι θα διεξαχθεί παιδικός αγώνας στις 09:40 στην πλατεία του χωριού και ότι ο αγώνας γίνεται υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και διοργανωτής είναι ο Φυσιολατρικός Σύλλογος « Η ΤΙΛΦΟΥΣΑ».

Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, τον Σύλλογο Δρομέων Aliartistas, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΟΠΑΣΤΕ, την Δ.Κ. Υψηλάντη, την αθλητική ένωση Κωπαΐδας, mtb Αλιάρτου, τον αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Λιβαδειάς, την Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης, τον Πολιτιστικό Οικολογικό Σύλλογο Υψηλάντη και το Δασαρχείο Λιβαδειάς.