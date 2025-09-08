Ελλάδα

Ηράκλειο: 17χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Αγία Πελαγία – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ο νεαρός ήταν 25 ετών αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι εκείνος ήταν 17 ετών
Το σημείο του τροχαίου στην Κρήτη

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο, συνέβη σήμερα, Δευτέρα (8/9/2025), λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε.

Παρά τις πρώτες πληροφορίες ότι ο νεαρός οδηγός του φορτηγού ήταν 25 χρονών, ανακοινώθηκε ότι αυτός ήταν ανήλικος και μάλιστα 17 ετών λίγο πριν κλείσει τα 18, όταν έχασε την ζωή του στο τροχαίο στο Ηράκλειο.

Το φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται να εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Ο ανήλικος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα καθώς και με ένα της 3ης ΕΜΑΚ προκειμένου να τον ανασύρουν από το φορτηγό.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να βοηθήσουν τον 17χρονο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς τα τραύματά του ήταν βαρύτατα.

Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σε συγγενικό πρόσωπο του άτυχου νεαρού, μετά από τις έρευνες των Αρχών.

Προανάκριση για τις συνθήκες του νέου θανατηφόρου τροχαίου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

