Ηράκλειο: 30χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της μετά από υπερβολική κατανάλωση χαπιών – Ειδοποίησε φίλη της λίγο πριν καταρρεύσει

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από τον θάνατο μίας 30χρονης γυναίκας, νοσηλεύτριας στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), η οποία φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η νεαρή νοσηλεύτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Η ίδια μάλιστα φαίνεται να τηλεφώνησε σε μια φίλη της και να της είπε ότι είχε πάρει μεγάλη ποσότητα χαπιών και δεν αισθανόταν καλά.

Όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες οι γιατροί δεν κατάφεραν να την σώσουν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε ζητήσει άδεια για σήμερα και είχε κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media. Πληροφορίες ακόμα αναφέρουν ότι ήταν μία δραστήρια όμορφη γυναίκα.