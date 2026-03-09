Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: 40χρονος έκρυβε σπίτι του όπλα, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και καπνογόνα

Ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου
Οπλοστάσιο είχε κάνει το σπίτι του ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών στο Ηράκλειο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια, όπλο με δύο γεμιστήρες και τέσσερις πυρσοί πυροτεχνημάτων-καπνογόνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι αλλά και το όχημα που χρησιμοποιεί ο 40χρονος στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν τα παράνομα υλικά, από φυσίγγια μέχρι πυροτεχνήματα.

Ο 40χρονος συνελήφθη για «παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων».

Ο δράστης θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

