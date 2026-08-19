Ηράκλειο: 53χρονος διακινούσε «ποτά μαϊμού» και χιλιάδες μπαλόνια με «αέριο γέλιου» – Φωτογραφίες και βίντεο

Μία υπόθεση με παράνομη διακίνηση αλκοολούχων ποτών, αλλά και μεγάλη ποσότητα υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου», αποκάλυψε έρευνα που έκαναν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.
Αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνέλαβαν την Τρίτη (18.08.2026) έναν 53χρονο, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο.
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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
Επίσης, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς και λοιπών υγειονομικών διατάξεων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική.
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Οι Αρχές φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διάθεση μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.
Κατά την έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα αλκοολούχου υγρού.
Μεταξύ αυτών υπήρχαν:
– 98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο αλκοολούχο υγρό χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση,
– 50 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις ποτοποιίας,
– 24 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με αλκοολούχο υγρό και ένδειξη αλκοολικού βαθμού 38%,
– 4 ακόμη πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό,
– 48 φιάλες του ενός λίτρου με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ένδειξη 38%,
– 20 φιάλες του 1,75 λίτρου με υγρό που πιθανόν ήταν βότκα και ένδειξη αλκοολικού βαθμού 40%,
– 40 φιάλες του ενός λίτρου με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ένδειξη 40%.
Κατά τον έλεγχο δεν παρουσιάστηκαν φορολογικά παραστατικά που να δικαιολογούν τη νόμιμη κατοχή των συγκεκριμένων ποσοτήτων, ενώ δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους ούτε η προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων.
Ετικέτες ποτοποιίας της Αττικής
Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στις 126 συσκευασίες, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί ετικέτες συγκεκριμένης ποτοποιίας με έδρα την Αττική.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει ως διαχειριστή και εκπρόσωπο τον 46χρονο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Παράλληλα, στις 98 φιάλες των 5 λίτρων διαπιστώθηκε ότι έλειπαν βασικά στοιχεία της προβλεπόμενης επισήμανσης, όπως ο αλκοολικός βαθμός και τα στοιχεία παραγωγού ή εισαγωγέα.
«Αέριο γέλιου» για 30.000 μπαλόνια!
Και σαν να μην έφταναν τα αλκοολούχα ποτά – μαϊμού, στον ίδιο χώρο οι Αρχές εντόπισαν και σημαντική ποσότητα υποξειδίου του αζώτου.
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Πρόκειται για το γνωστό «αέριο γέλιου», το οποίο χρησιμοποιείται για την πλήρωση μπαλονιών που στη συνέχεια διατίθενται στο κοινό για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες:
– 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων,
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– 48 φιάλες των 580 γραμμαρίων,
– 14 βιομηχανικές φιάλες χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων η καθεμία.
Παράλληλα, βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης, για την προσαρμογή στις φιάλες, αλλά και 300 μπαλόνια.
Η ποσότητα του αερίου ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια προς περαιτέρω διάθεση.
Η έρευνα συνεχίστηκε στην Αττική
Η έρευνα δεν περιορίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακολούθησε έλεγχος στις εγκαταστάσεις της ποτοποιίας στην Αττική, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στελεχών της Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Αττικής.
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Εκεί εντοπίστηκε μία πλαστική φιάλη των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, η οποία παρουσίαζε ομοιότητες με φιάλες που είχαν κατασχεθεί στο Ηράκλειο.
Βρέθηκαν, επίσης, ακόμη επτά πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, για τις οποίες εξετάζεται η νομιμότητα της κατοχής και της παραγωγής τους.
Την ίδια ώρα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πραγματοποιεί έλεγχο στα αποθέματα της ποτοποιίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η παραγωγή και η διάθεση των αλκοολούχων ποτών πραγματοποιούνται νόμιμα.
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Από τον έλεγχο που ακολούθησε υπολογίστηκε ότι οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε 2.964 ευρώ.
Παράλληλα, δείγματα των αλκοολούχων υγρών έχουν σταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή τους.
Εργαστηριακός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί και στα κατασχεθέντα αέρια. Για τη λήψη των δειγμάτων από τις φιάλες υποξειδίου του αζώτου θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διασποράς του αερίου.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο την προέλευση των αλκοολούχων ποτών όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτά, αλλά και το υποξείδιο του αζώτου, επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.