Ηράκλειο: 53χρονος διακινούσε «ποτά μαϊμού» και χιλιάδες μπαλόνια με «αέριο γέλιου» – Φωτογραφίες και βίντεο

Μία υπόθεση με παράνομη διακίνηση αλκοολούχων ποτών, αλλά και μεγάλη ποσότητα υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου», αποκάλυψε έρευνα που έκαναν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνέλαβαν την Τρίτη (18.08.2026) έναν 53χρονο, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Επίσης, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς και λοιπών υγειονομικών διατάξεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική.

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Οι Αρχές φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο 53χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διάθεση μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.

Κατά την έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα αλκοολούχου υγρού.

Μεταξύ αυτών υπήρχαν:

– 98 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο αλκοολούχο υγρό χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση,

– 50 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις ποτοποιίας,

– 24 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με αλκοολούχο υγρό και ένδειξη αλκοολικού βαθμού 38%,

– 4 ακόμη πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό,

– 48 φιάλες του ενός λίτρου με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ένδειξη 38%,

– 20 φιάλες του 1,75 λίτρου με υγρό που πιθανόν ήταν βότκα και ένδειξη αλκοολικού βαθμού 40%,

– 40 φιάλες του ενός λίτρου με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ένδειξη 40%.

Κατά τον έλεγχο δεν παρουσιάστηκαν φορολογικά παραστατικά που να δικαιολογούν τη νόμιμη κατοχή των συγκεκριμένων ποσοτήτων, ενώ δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους ούτε η προηγούμενη καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων.