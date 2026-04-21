Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (21.04.2026) οι κάτοικοι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, το μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), είχε αποκεφαλιστεί.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή του Ηρακλείου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού στο μνημείο του Νίκου Ξυλούρη.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.