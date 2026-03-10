Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος

Στη βιτρίνα καταστήματος κατέληξε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί της οδού Έβανς, στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (9.3.26).

Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και πριν καταλήξει στην βιτρίνα του καταστήματος, παρέσυρε μια 27χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο και μεταφέρθηκε στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ζημιές προκλήθηκαν και στην βιτρίνα του καταστήματος.

Ο οδηγός του οχήματος δεν συνελήφθη, ωστόσο σχηματίστηκε δικογραφία και πρόκειται να παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο.