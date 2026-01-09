Ηράκλειο: Ελεύθερη με όρους η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών της – Τη Δευτέρα απολογείται ο πατέρας

Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και μη προσέγγισης των ανήλικων παιδιών της, αφέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026) στο Ηράκλειο η 42χρονη μητέρα από χωριό της Μεσσαράς. Μαζί με τον 54χρονο σύζυγό της συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του πατέρα) σε βάρος δύο παιδιών τους.

Ο πατέρας κατηγορείται για την κακοποίηση της 15χρονης κόρης τους, αλλά και κακοποίηση σεξουαλικής μορφής τής 24χρονης αδελφής της με μέτρια νοητική υστέρηση, σε μία υπόθεση που συγκλονίζει το Ηράκλειο Κρήτης.

«Πρόκειται για μία δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης», ανέφερε ο Γιάννης Χατζηδάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης.

Από την πλευρά του ο άλλος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Λευτέρης Κάρτσωνας, σημείωσε ότι κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται και πώς «δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα».

Επιπλέον, ο κύριος Κάρτσωνας σημείωσε πως «δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς», ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας «διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων».

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία «περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, όπως και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο», έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (12.01.2026) στις έντεκα το πρωί.

Η καταγγελία που έφτασε στις αρχές

Όλα αποκαλύφθηκαν στις 6 Ιανουαρίου, όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Τα κορίτσια μίλησαν στον αδερφό τους κατά τη διάρκεια επίσκεψη της οικογένειας στο Λασίθι όπου μένει για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατηγόρησαν και τον πατέρα πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, η οποία γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.