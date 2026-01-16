Ελλάδα

Ηράκλειο: Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από σιλό που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας
Το σημείο που ξέσπασε φωτιά / Φωτό creta24.gr

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα (16/1/2026), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης, στην Βιομηχανική Περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν με έξι οχήματα, συνολικά είκοσι πυροσβέστες για την κατάσβεση τη φωτιάς στο Ηράκλειο.

Πληροφορίες του Creta24 αναφέρουν πως η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται πλησίον του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά
Φωτό patris.gr

Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι από την φωτιά δεν κινδυνεύει το εργοστάσιο.

