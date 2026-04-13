Ηράκλειο: Φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Ζημιές σε 18 οχήματα, δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13.04.2026) σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η φωτιά ξεκίνησε από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην επιχείρηση που βρίσκεται στην Ηρακλείου – Μοιρών στο ύψος των Γουρνών.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν 10 υπάλληλοι της πυροσβεστικής με 4 οχήματα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές υπέστησαν συνολικά 18 οχήματα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.