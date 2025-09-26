Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τμήμα τοίχου στο κέντρο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες

Αρνητική πρωτιά για την Κρήτη στην οποία πολύ συχνά καταρρέουν μπαλκόνια ή τμήματα τοίχων. Για ακόμη μία ημέρα, (26.09.2025), στο Ηράκλειο έπεσε ένα ολόκληρο μπαλκόνι ενώ λίγο πιο δίπλα έπεσαν στη μέση του δρόμου μπάζα από άλλο κτίριο.

Το πρώτο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο ένα ολόκληρο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός. Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοντά σε αυτό το κτίριο, κατέρρευσε και τμήμα τοίχου, σε ιδιωτικό χώρο. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

Τα περιστατικά ερευνούν οι τοπικές αρχές.