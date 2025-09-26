Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τμήμα τοίχου στο κέντρο της πόλης – Δείτε φωτογραφίες

Σε διαφορετικά σημεία τα δύο περιστατικά - Από τύχη δεν τραυματίστηκαν οι περαστικοί
Μπαλκόνι

Αρνητική πρωτιά για την Κρήτη στην οποία πολύ συχνά καταρρέουν μπαλκόνια ή τμήματα τοίχων. Για ακόμη μία ημέρα, (26.09.2025), στο Ηράκλειο έπεσε ένα ολόκληρο μπαλκόνι ενώ λίγο πιο δίπλα έπεσαν στη μέση του δρόμου μπάζα από άλλο κτίριο.

Το πρώτο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο ένα ολόκληρο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος περαστικός. Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Μπάζα

Κοντά σε αυτό το κτίριο, κατέρρευσε και τμήμα τοίχου, σε ιδιωτικό χώρο. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

Μπαλκόνι

Μπαλκόνι

Τα περιστατικά ερευνούν οι τοπικές αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ
Στο Ιόνιο η κακοκαιρία θα επηρεάσει Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
Βροχή στην Αθήνα 3
Newsit logo
Newsit logo