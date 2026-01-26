Ελλάδα

Ηράκλειο: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο λόγω της κακοκαιρίας

Η κατάσταση τελικά ομαλοποιήθηκε στο αεροδρόμιο, όπου από σήμερα (26/1/26) έχει δοθεί ξανά σε χρήση ο κεντρικός διάδρομος
Αεροδρόμιο Ηρακλείου
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Προβλήματα στις πτήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» δημιούργησαν τα έντονα φαινόμενα του καιρού, με έντονες βροχές και καταιγίδες. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Creta24, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός, νωρίτερα και κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε και τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα, παρουσιάστηκαν προβλήματα σε τρεις πτήσεις προς το «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Το πρωί, ένα αεροπλάνο από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στην ώρα του, επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» και αφίχθη στο Ηράκλειο με καθυστέρηση. Μία πτήση με εμπορεύματα από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ενώ άλλη μια πτήση, από τη Ρόδο, δεν ξεκίνησε καθόλου για να πάει στο Ηράκλειο.

Όπως εξήγησε πάντως ο κύριος Ουρανός, τα προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της δυνατής βροχής και της περιορισμένης ορατότητας και όχι λόγω των ανέμων. Η κατάσταση, ομαλοποιήθηκε στη διάρκεια της ημέρας…

Σύμφωνα με το Creta24.gr εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στον κεντρικό διάδρομο του αεροδρομίου Ηρακλείου, που έχει δοθεί κανονικά σε χρήση και πάλι από σήμερα (26/1/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
117
102
73
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες: «Έλεγε ότι ένας γάτος είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της»
Η 60χρονη εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως - «Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια» λέει ο σύζυγός της
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες
5
Newsit logo
Newsit logo