Ηράκλειο: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο λόγω της κακοκαιρίας

Προβλήματα στις πτήσεις του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» δημιούργησαν τα έντονα φαινόμενα του καιρού, με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Creta24, ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός, νωρίτερα και κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε και τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα, παρουσιάστηκαν προβλήματα σε τρεις πτήσεις προς το «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Το πρωί, ένα αεροπλάνο από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στην ώρα του, επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» και αφίχθη στο Ηράκλειο με καθυστέρηση. Μία πτήση με εμπορεύματα από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ενώ άλλη μια πτήση, από τη Ρόδο, δεν ξεκίνησε καθόλου για να πάει στο Ηράκλειο.

Όπως εξήγησε πάντως ο κύριος Ουρανός, τα προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της δυνατής βροχής και της περιορισμένης ορατότητας και όχι λόγω των ανέμων. Η κατάσταση, ομαλοποιήθηκε στη διάρκεια της ημέρας…

Σύμφωνα με το Creta24.gr εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στον κεντρικό διάδρομο του αεροδρομίου Ηρακλείου, που έχει δοθεί κανονικά σε χρήση και πάλι από σήμερα (26/1/26).