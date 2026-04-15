Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου ξεκόλλησε από γέφυρα και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο την ώρα που κινούταν στον ΒΟΑΚ

Στο τσακ γλίτωσε από τα χειρότερα ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο, αφού κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με το patris.gr, τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινούταν στο Ηράκλειο έπεσε πάνω του ένα μεγάλο τμήμα τσιμέντου που αποκολλήθηκε από γέφυρα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, με την ψυχραιμία του οδηγού να είναι αυτή που έσωσε το ζευγάρι.

Ο άνδρας με τη σύζυγό του κινούνταν επί του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Κοντά στον Αποσελέμη, περνώντας κάτω από τη γέφυρα που υπάρχει στο σημείο, ένας δυνατός θόρυβος, σόκαρε τόσο τον οδηγό, όσο και την συνεπιβάτιδα.

«Για να καταλάβετε πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος στην αρχή νόμιζα ότι έσκασε κάποιος πύραυλος, κάποιο θραύσμα έσπασε στον ουρανό του αυτοκινήτου από τον πόλεμο στο Ιραν. Τόσο δυνατός ήταν. Η γυναίκα μου ταράχτηκε, φοβήθηκε, αλλά εγώ έπρεπε να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν μπορούσα στο σημείο όπου βρισκόμουν να σταματήσω για να δω τι ζημιά» αναφέρει ο οδηγός του αυτοκινήτου κ. Στιβακτάκης και συνεχίζει «μέσα στην ατυχία μας, σταθήκαμε τυχεροί. Αν ο μεγάλος όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί».

Λίγα μέτρα μετά ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του και να δει τι έχει συμβεί. «Είχε χτυπηθεί ο ουρανός του αυτοκινήτου, στην πίσω δεξιά πλευρά. Η ζημιά υπολογίζω ότι είναι περίπου 1500 ευρώ, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοτωθεί, ή να σκοτωθεί κάποιος άλλος διερχόμενος οδηγός, εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα» αναφέρει.

Ως αστυνομικός ο κ. Στιβακτάκης πήγε αμέσως στην τροχαία ΒΟΑΚ όπου και ενημέρωσε τους τροχονόμους και τους γνωστοποίησε και εγγράφως το περιστατικό, ενώ ζήτησε και πήρε τα έγγραφα που ήθελε, προκειμένου να κυνηγήσει το … δίκιο του, αλλά και να πιέσει για να δοθεί λύση.

«Το ίδιο βράδυ δεν μπορούσα να ησυχάσω. Πήγα και πάλι στο σημείο αυτό. Πάρκαρα το όχημα μου και με τα πόδια έκανα την έρευνά μου. Στην άκρη του δρόμου βρήκα ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντο που είχε αποκολληθεί από τη γέφυρα».

Την επόμενη ημέρα ο ίδιος πήγε στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης για να ενημερώσει αλλά και να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματά του. «Από εκεί με έστειλαν στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Από εκεί μου είπαν ότι το συγκεκριμένο τμήμα, δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, αλλά του ΟΑΚ. Πήγα κι εκεί, μου ζήτησαν δικαιολογητικά , αποδείξεις κοκ. Όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο δικηγόρος μου, Αντώνης Επιτροπάκης. Θα πάμε μαζί να τα καταθέσουμε, εάν δεν δοθεί λύση , από τον κ. Επιτροπάκη ζήτησα να προχωρήσει σε αγωγή» καταλήγει.