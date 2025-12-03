Ηράκλειο: Μητέρα και πατριός κατηγορούνται για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο με μια μητέρα και τον πατριό να κατηγορούνται για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους.

Μάλιστα σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου πέρασαν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο, η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατριός που συνελήφθησαν για κακοποίηση στα 8 ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπεται από καταγγελία που έγινε από γείτονα της πολυμελούς οικογένειας στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, τα οχτώ παιδιά της οικογένειας κακοποιούνται συστηματικά με φωνές, βρισιές και ξυλοδαρμούς.

Το ζευγάρι που μένει σε εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου έχει συνολικά οκτώ παιδιά. Συγκεκριμένα η 32χρονη γυναίκα από την Κύπρο έχει πέντε παιδιά από τον πρώτο γάμο της και τρία με τον 44χρονο Ηρακλειώτη.

Οι αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του περιστατικού, ενημερώθηκαν από κατοίκους της περιοχής για τις φωνές, τα κλάματα των παιδιών ηλικίας από 2 έως 15 ετών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ζευγάρι, το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ενώ στο σπίτι βρήκαν και κατέσχεσαν μία αδήλωτη καραμπίνα.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Τα οκτώ παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων, πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει την εξέταση και των οκτώ παιδιών από τον ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίησης το κάθε παιδί.

Η επίθεση στο 15χρονο παιδί και η καταγγελία

Η λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος του 15χρονου παιδιού ήταν η αφορμή να… ανοίξουν τα στόματα στην γειτονιά και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρουν πηγές του patris, κάτοικος της περιοχής που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε φωνές και φασαρίες μέσα από το σπίτι όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα 8 παιδιά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Κάλεσε στην «γραμμή βοήθειας» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχει συστηματική κακοποίηση παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε έρευνα.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Οι αστυνομικοί έλαβαν τις απαραίτητες καταθέσεις που έκαναν λόγο ότι ο 44χρονος είχε επιτεθεί στο 15χρονο παιδί λεκτικά ενώ η μητέρα του το χτυπούσε.

Το αποτέλεσμα ήταν το ζευγάρι να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ενώ στη συνέχεια τους παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.