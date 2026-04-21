Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη μετά από χρήση ουσιών – Νοσηλεύεται ο 46χρονος φίλος της

Το ζευγάρι εντόπισε συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου που αμέσως κάλεσε τις αρχές
Στο Ηράκλειο εκτυλίχθηκε μια ακόμη τραγική ιστορία που συνδέεται με τα ναρκωτικά, όταν μια 47χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε σπίτι στην περιοχή των Καμινίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρήση ουσιών, που φαίνεται να οδήγησε στο μοιραίο.

Στο ίδιο σπίτι, στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση και ο 46χρονος φίλος της, επίσης χρήστης ναρκωτικών. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για νοσηλεία.

Το ζευγάρι εντόπισε συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου, το οποίο μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί ειδοποίησε τις αρχές και ζήτησε βοήθεια. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.

Κατά την έρευνα στον χώρο, εντοπίστηκαν ίχνη ουσιών που πιθανολογείται ότι είναι κοκαΐνη, όπως αναφέρει το cretalive. Ωστόσο, η ακριβής σύνθεση θα καθοριστεί μέσα από τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
149
134
131
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή...
