Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων στη Βιαννό

Ο 27χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων
Ο 27χρονος Στέλιος που έχασε τη ζωή του Φωτογραφία
Ο 27χρονος Στέλιος που έχασε τη ζωή του Φωτογραφία / viannitika.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 27χρονος στην περιοχή Καστρί της Βιάννου στο Ηράκλειο που έπεσε σε χαράδρα.το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026)

Ο άτυχος 27χρονος που είχε πάει για κυνήγι ανασύρθηκε νεκρός μετά από επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του στο Καστρί της Βιαννού Ηρακλείου.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και από εθελοντές.

Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρα  συνολικά 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου

Στο σημείο δεν βρισκόταν μόνος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του ήταν ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχαν μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο τραγικό.

