Ηράκλειο: Νεκρός 34χρονος από έκρηξη σε λέβητα σπιτιού στην Ανώπολη

Έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Ανώπολης στο Ηράκλειο σήμερα το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2025, με έναν 34χρονο άνδρα να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο σπίτι στο Ηράκλειο όταν έγινε η έκρηξη από λέβητα υγραερίου και εντοπίστηκε νεκρός.

Οι κάτοικοι άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο και ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.