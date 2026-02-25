Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεκρός εργαζόμενος στο λιμάνι – Έκανε εργασίες σε πλοίο

Στελέχη του λιμενικού σώματος έχουν ξεκινήσει τις έρευνες με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια
Λιμάνι Ηρακλείου
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης (25.02.2026) με έναν άνδρα 56 ετών να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 56χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος 56χρονος είχε πάει λίγο μετά τις 8 το πρωί σε σκάφος που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς που ειδοποίησαν τις αρχές.

Στελέχη του λιμενικού σώματος έχουν ξεκινήσει τις έρευνες με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

