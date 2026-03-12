Ηράκλειο: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε μεσημεριανές ώρες όταν ένας άνδρας ηλικίας 61 ετών, την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Ηράκλειο, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να φύγει από την πορεία του και να πέσει στην άσφαλτο.

Η πτώση του ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ έχει προαναγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.