Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

Οι διασώστες προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν
Τροχαίο με μοτοσικλετιστή στο Ηράκλειο
ΦΩΤΟ creta24

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε μεσημεριανές ώρες όταν ένας άνδρας ηλικίας 61 ετών, την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Ηράκλειο, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να φύγει από την πορεία του και να πέσει στην άσφαλτο.

Η πτώση του ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ έχει προαναγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
68
65
61
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo