Ηράκλειο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 34χρονου που «έσβησε» από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του – Η μοιραία διαρροή υγραερίου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου την Τρίτη (06.01.2026) τον 34χρονο από την Ανώπολη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (05.01.2026) από φωτιά που σημειώθηκε στο σπίτι του, έπειτα από διαρροή υγραερίου από την κουζίνα.

Όπως έγραψε το patris, καταγράφηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν η νεκροφόρα που μετέφερε τον άτυχο νέο πέρασε έξω από την επιχείρηση που διατηρεί στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο η οικογένεια του 34χρονου που έχασε τη ζωή του από φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που βρίσκονταν στο σημείο «λύγισαν» στη θέα της νεκροφόρας, ενώ κάποιοι άφησαν ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια πάνω στο όχημα.

Η σορός του 35χρονου έφτασε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο χωριό Κάτω Βάθεια, όπου και τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Σπαρακτικά ήταν τα μηνύματα στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παραμονή των φώτων ο θεός, σε ζήτησε κοντά του/ στην Άνω Πόλη να βρεθείς, μέσα στην αγκαλιά του», γράφει ένας φίλος του ενώ κάποιος άλλος αναφέρει σε ανάρτησή του «βαθιά θλίψη μας σκέπασε όλους. Έχουμε χάσει κι άλλους ανθρώπους, μα εσύ ήσουν κάτι το ξεχωριστό».

«Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά», λέει η θεία του

Με δάκρυα στα μάτια η θεία του 34χρονου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του άτυχου νέου, καθώς όλοι μαζί βρίσκονταν χθες (σ.σ. 05.01.2026) σε γάμο. Γύρω στη 1 τα μεσάνυχτα, έφυγε από το γλέντι και επέστρεψε στο σπίτι του, επειδή δούλευε το επόμενο πρωί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα αποκαλύφθηκαν στις 11 χθες το πρωί όταν η αδερφή του 34χρονου, μετά από ώρες αναζήτησής του, πήγε στο σπίτι του και είδε πως είχε προκληθεί φωτιά. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα αντικρίζοντας το άψυχο σώμα του αδερφού της.

Σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις αρχές με δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και στελέχη της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έκρηξη του λέβητα υγραερίου, ωστόσο η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αρχές έδειξε πως όλα ξεκίνησαν από την κουζίνα υγραερίου. Μάλιστα, ο θάνατός του είχε προέλθει τις πρώτες πρωινές ώρες χθες.

Όπως αναφέρουν πηγές στο patris, ο 34χρονος βρισκόταν σε έναν γάμο και επέστρεψε στο σπίτι του στη 1 περίπου τα ξημερώματα.

Ο ίδιος φαίνεται πως πιθανότατα ήθελε να μαγειρέψει κάτι και άνοιξε το γκάζι στην κουζίνα υγραερίου, αλλά ξέχασε να το κλείσει…

Το αποτέλεσμα ήταν να λιποθυμήσει από αναθυμιάσεις και να προκληθεί φωτιά που είχε ως συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 34χρονος ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών, ιδιαίτερα ενεργός πολίτης, ενώ ήταν μηχανικός στο επάγγελμα και αρκετά δραστήριος.