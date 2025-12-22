Ελλάδα

Ηράκλειο: Σαρωτικοί έλεγχοι σε καφετέριες για πειρατικές συνδρομές στην τηλεόραση – 8 συλλήψεις και «βαριά» πρόστιμα

Στο στόχαστρο της αστυνομίας έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μία εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στη Σητεία στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα σε καφετέριες, των οποίων οι ιδιοκτήτες, χρησιμοποιούσαν πειρατικές συνδρομές στην τηλεόραση για να δείχνουν αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια.

Η αστυνομία προχώρησε σε 8 συλλήψεις στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος των ιδιοκτητών με τις παράνομες συνδρομές σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή μεγάλων προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν μάλιστα το γεγονός να καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις των τελικών χρηστών, φαίνεται ότι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
240
138
118
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo