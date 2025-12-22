Ηράκλειο: Σαρωτικοί έλεγχοι σε καφετέριες για πειρατικές συνδρομές στην τηλεόραση – 8 συλλήψεις και «βαριά» πρόστιμα

Μία εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στη Σητεία στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα σε καφετέριες, των οποίων οι ιδιοκτήτες, χρησιμοποιούσαν πειρατικές συνδρομές στην τηλεόραση για να δείχνουν αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια.

Η αστυνομία προχώρησε σε 8 συλλήψεις στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος των ιδιοκτητών με τις παράνομες συνδρομές σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή μεγάλων προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν μάλιστα το γεγονός να καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες, ενώ οι έλεγχοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις των τελικών χρηστών, φαίνεται ότι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και οι μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλη την Κρήτη.