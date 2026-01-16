Ηράκλειο: Σε ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται ειδικευόμενη γιατρός

Στο νοσοκομείο «ΠΑΓΝΗ» του Ηρακλείου διακομίστηκε εσπευσμένα ειδικευόμενη γιατρός η οποία παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Η νεαρή γιατρός παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικόλα όπου και εργάζεται. Λόγω έλλειψης κρεβατιών και μετά από εξετάσεις που βεβαίωσαν πως έχει μηνιγγίτιδα, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Ηράκλειο.

Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή ενώ έχουν υποβληθεί σε χημειοπροφύλαξη μέλη του στενού περιβάλλοντός της.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε», είπε στο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, μιλώντας στο ίδιο μέσο τόνισε:

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο. Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».

Λόγω του κρούσματος, τέθηκαν σε σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να λάβουν αγωγή όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με την γιατρό.