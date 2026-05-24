Ηράκλειο: Σοβαρές ζημιές σε αμπελώνες από ισχυρές χαλαζοπτώσεις – Καταστράφηκαν μέσα σε μία ώρα οι καλλιέργειες

Προβλήματα καταγράφηκαν σε καλλιέργειες σε Προφήτη Ηλία, Δαφνές αλλά και το Κυπαρίσσι Ηρακλείου - κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους τη Δευτέρα
Σημαντικές ζημιές σε αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες, από τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές του Ηρακλείου, αναφέρουν οι παραγωγοί.

Προβλήματα καταγράφηκαν σε καλλιέργειες σε Προφήτη Ηλία, Δαφνές αλλά και το Κυπαρίσσι Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η έντονη χαλαζόπτωση ήταν τόσο καταστροφική που κατάφερε να προκαλέσει τεράστιες ζημιές μέσα σε μόλις μία ώρα.

«Ήταν μια έντονη χαλαζόπτωση, με το χαλάζι που έπεφτε να είναι πολύ χοντρό. Υπολογίζεται ότι έπεσαν εξήντα με εβδομήντα χιλιοστά βροχής» ανέφερε ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης, εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι καταστράφηκε σημαντικό μέρος των αμπελιών ενώ οι ζημιές θα επηρεάσουν και την επόμενη χρονιά.

«Δεν χάνεται μόνο το εισόδημα, αλλά και το κεφάλαιο του αμπελιού» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναστάτωση και απόγνωση, αφού σε περίπου 60 μέρες θα τρυγούσαν.

Τέλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, έκανε γνωστό ότι από αύριο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους.

