Ηράκλειο: Σοβάς έπεσε από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου – Στο τσακ γλίτωσαν δύο γυναίκες και παιδιά

Τυχεροί ήταν δύο γυναίκες και παιδιά που για λίγα δευτερόλεπτα δεν υπήρξαν θύματα από την πτώση σοβά στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, έχει επισημάνει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο, χωρίς ωστόσο να προχωρούν ενέργειες για την αποκατάσταση του, παρά το γεγονός πως και στο παρελθόν έχουν πέσει μεγάλα κομμάτια σοβάδων στο έδαφος.

Αυτή τη φορά οι δύο γυναίκες και τα παιδιά γλίτωσαν από θαύμα αφού οι σοβάδες έπεσαν σε πολύ κοντινή απόσταση από εκείνες.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ένα ακόμη κομμάτι έπεσε στο πεζοδρόμιο. Μια «ανάσα» από το σημείο βρισκόταν εργαζόμενη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ δευτερόλεπτα μετά, πέρασε από εκεί μια μητέρα με τα δύο της παιδιά.

Ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι δίπλα ακριβώς από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, βρίσκεται το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, με τους κινδύνους για τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα σοβαροί.

Ο πρόεδρος Στέλιος Βοργιάς δήλωσε ότι: «Η κατάσταση στο κτίριο είναι τραγική και ακόμη πιο τραγική είναι η αντιμετώπιση από το Υπουργείο Εργασίας, όταν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, έχει εντάξει το κτίριο του Εργατικού Κέντρου για ενεργειακή αναβάθμιση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η ΔΥΠΑ όχι μόνο κωλυσιεργεί αλλά δεν υπογράφει την προγραμματική σύμβαση, έτσι ώστε να ενταχθεί το κτίριο στο ΕΣΠΑ και να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς.

Ο κ. Βοργιάς θα υποβάλλει αίτημα στην Πολεοδομία Ηρακλείου για καταγραφή των προβλημάτων του κτιρίου, ενώ δεν αποκλείεται, όπως είπε, η αποστολή εξώδικου και αναφορά του ζητήματος στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.