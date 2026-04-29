Ηράκλειο: Στη φυλακή 63χρονος που αυνανιζόταν στην παραλία μπροστά στον κόσμο

Σχετικό βίντεο κατέγραψε τον 63χρονο σε ώρα …δράσης, να στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και να …εκτονώνεται
63χρονος αυνανιζόταν σε παραλία στο Ηράκλειο
Ο 63χρονος με την ανάρμοστη συμπεριφορά σε παραλία του Ηρακλείου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών, ο οποίος αυνανιζόταν σε δημόσια θέα σε παραλία στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη (29.04.2026) βρέθηκε στο εδώλιο του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Το δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη ένοχο τον 63χρονο που αυνανιζόταν στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο όπου βρίσκονταν κάποιοι λουόμενοι.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο άνδρας επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά, αγνοώντας ακόμα και έναν ανήλικο που βρισκόταν μπροστά.

Το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Ηρακλείου επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή.

Το δικαστήριο διέταξε μερική έκτιση της ποινής, για δύο μήνες.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της.

 

Μάλιστα στο Cretalive.gr απεστάλη σχετικό βίντεο που καταγράφει τον 63χρονο σε ώρα …δράσης. Να στέκεται μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του και να …εκτονώνεται, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία ενοχλημένη κάλεσε στο «100».

